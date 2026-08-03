Kurti takohet me Zijadin Selën, flasin për formimin e institucioneve dhe rrugët e reja që lidhin Kosovën me RMV

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim kryetarin e partisë Lidhja Shqiptare njëherit edhe deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, Zijadin Sela. Duke i uruar mirëseardhje në Prishtinë, kryeministri Kurti e falënderoi kryetarin Sela për vizitën. “Në takim u diskutua lidhur me zhvillimet dhe aktualitetet në Kosovë, me theks përgatitjet për…

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03/08/2026 12:33

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka pritur në takim kryetarin e partisë Lidhja Shqiptare njëherit edhe deputet në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, Zijadin Sela.

Duke i uruar mirëseardhje në Prishtinë, kryeministri Kurti e falënderoi kryetarin Sela për vizitën.

“Në takim u diskutua lidhur me zhvillimet dhe aktualitetet në Kosovë, me theks përgatitjet për procesin e konstituimit të legjislaturës së njëmbëdhjetë të Kuvendit të Republikës, formimin e Qeverisë së re dhe zgjedhjen e presidentit ose presidentes. Po ashtu, krahas zhvillimeve dhe aktualiteteve në Maqedoninë e Veriut, temë e takimit ishin projektet e rëndësishme infrastrukturore ndërmjet dy shteteve, si rruga Prizren – Tetovë dhe ajo Bllacë – Shkup”, ka njoftuar ZKM. /Lajmi.net/

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