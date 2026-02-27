Kurti takohet me shefin e OSBE-së, McGurk: Fokus në reforma, sundim ligjor dhe të drejtat e komuniteteve

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti sot në takim Shefin e Misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë, Ambasadorin Gerard McGurk. Ambasadori McGurk e uroi Kryeministrin për mandatin e ri qeverisës dhe konfirmoi gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet OSBE-së dhe institucioneve të Kosovës, raporton lajmi.net Gjatë…

27/02/2026 18:07

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti sot në takim Shefin e Misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë në Kosovë, Ambasadorin Gerard McGurk.

Ambasadori McGurk e uroi Kryeministrin për mandatin e ri qeverisës dhe konfirmoi gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet OSBE-së dhe institucioneve të Kosovës, raporton lajmi.net

Gjatë takimit, palët diskutuan zhvillimet aktuale politike dhe institucionale në vend, duke theksuar rëndësinë e avancimit të reformave demokratike. Veçanërisht u përmend nevoja për bashkëpunim të vazhdueshëm në fushën e të drejtave të komuniteteve dhe sundimit të ligjit.

Kryeministri Kurti falënderoi Ambasadorin McGurk dhe Misionin e OSBE-së për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës dhe për kontributin e tyre në forcimin e institucioneve demokratike./Lajmi.net/

