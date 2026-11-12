Kurti takohet me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, diskutojnë anëtarësimin e Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC). Lajmin e ka bërë të ditur vetë Kurti përmes një postimi në Facebook, ku ka treguar se në fokus të diskutimit ka qenë procesi i anëtarësimit të…

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12/11/2026 20:51

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC).

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Kurti përmes një postimi në Facebook, ku ka treguar se në fokus të diskutimit ka qenë procesi i anëtarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, transmeton lajmi.net.

Kreu i Qeverisë ka vlerësuar se anëtarësimi në këtë organizatë do të kishte rëndësi të veçantë për vendin, pasi do t’i hapte rrugë pjesëmarrjes në mekanizmat evropianë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore.

Po ashtu, Kurti ka theksuar se anëtarësimi do t’u mundësonte qytetarëve të Kosovës të kishin qasje në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Postimi i plotë:

Në takimin që patëm sot në kuadër të punimeve të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC), me Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset, vazhduam bisedën për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në këtë organizatë.

Është e tejet e rëndësishme që, nëpërmjet pranimit në Këshill, Kosovës t’i mundësohet pjesëmarrje në mekanizmat evropianë për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore, si dhe qytetarëve qasje në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut./lajmi.net/

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