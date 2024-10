Kurti takohet me përfaqësues të kompanive të njohura në Cyrih, i fton për investime Kryeministri Albin Kurti ka takuar drejtues e përfaqësues të kompanive me famë botërore si `Xabia Group`, `Levi` dhe `Microsoft and Baloise`, gjatë qëndrimit të tij në Cyrih të Zvicrës. Sipas komunikatës për media të Kryeministrisë, Kurti u ka bërë thirrje kompanive botërore për investime në Kosovë. “Me ftesën që të investojnë në vendin tonë, kryeministri…