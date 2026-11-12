Kurti takohet me Mark Rutte në Dublin, diskutojnë për sigurinë dhe bashkëpunimin me NATO-n
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar se është takuar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në margjina të Samitit IX të Komunitetit Politik Evropian (EPC), në Dublin. Përmes një postimi, Kurti ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si dhe për mundësitë…
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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar se është takuar me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, në margjina të Samitit IX të Komunitetit Politik Evropian (EPC), në Dublin.
Përmes një postimi, Kurti ka bërë të ditur se gjatë takimit është diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it, si dhe për mundësitë e zgjerimit dhe thellimit të këtij bashkëpunimi.
Në fokus të bisedës kanë qenë edhe zhvillimet aktuale dhe situata e sigurisë në rajon.
Kurti ka ritheksuar se anëtarësimi i Kosovës në NATO mbetet një nga prioritetet strategjike të vendit.
“Për ne anëtarësimi në Aleancën Veri-Atlantike është prioritet strategjik, jetësimi i të cilit do t’i shërbente paqes së qëndrueshme dhe sigurisë afatgjate në Ballkanin Perëndimor dhe mbarë kontinentin”, ka deklaruar Kurti.
Ai ka theksuar gjithashtu rëndësinë e pranisë së NATO-s në rajon, veçanërisht përballë rreziqeve të sigurisë dhe ndikimit të aktorëve të jashtëm.
Sipas Kurtit, angazhimi i vazhdueshëm i Aleancës Veri-Atlantike mbetet i rëndësishëm për ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor./lajmi.net/