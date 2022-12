​Kurti takohet me kryetarin e Vjenës, Michael Ludwig Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti mori pjesë në pritjen e organizuar nga Kryetari i Vjenës, Michael Ludwig, që i paraprinë Samitit të Liderëve të Socialistëve dhe Demokratëve të Ballkanit Perëndimor. Aty, kryeministri Kurti së bashku me Kryetarin e Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, patën mundësi që të shoqërohen dhe të diskutojnë me pjesëmarrësit…