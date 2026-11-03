Kurti takohet me guvernatorin e BQK-së, në fokus anëtarësimi i Kosovës në SEPA
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet në sektorin financiar dhe procesin e anëtarësimit të Kosovës në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA). Gjatë takimit, një nga temat kryesore ishte finalizimi i aplikimit të Kosovës…
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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), Ahmet Ismaili, me të cilin ka diskutuar për zhvillimet në sektorin financiar dhe procesin e anëtarësimit të Kosovës në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA).
Gjatë takimit, një nga temat kryesore ishte finalizimi i aplikimit të Kosovës për anëtarësim në SEPA dhe dorëzimi formal i tij te Këshilli Evropian i Pagesave (EPC), pas hyrjes në fuqi të Ligjit për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Luftimin e Financimit të Terrorizmit, transmeton lajmi.net.
Guvernatori Ismaili e ka informuar kryeministrin Kurti se sektori financiar në vend është stabil dhe se BQK-ja ka qëndrueshmëri financiare.
Ai gjithashtu ka prezantuar përparimin në reformat që synojnë forcimin e mbikëqyrjes financiare, modernizimin e infrastrukturës financiare dhe përafrimin e legjislacionit me standardet e Bashkimit Evropian.
Një tjetër çështje e diskutuar ishte zhvillimi i sistemit të pagesave të shpejta, të njohur si TIPS Clone, i cili, krahas anëtarësimit në SEPA, pritet të kontribuojë në uljen e kostove të transaksioneve dhe rritjen e efikasitetit të pagesave.
Në takim është diskutuar edhe për bashkërendimin ndërinstitucional në zbatimin e reformave dhe përmbushjen e angazhimeve të Kosovës në kuadër të Planit të Rritjes së Bashkimit Evropian.
Në fund të takimit, Kurti dhe Ismaili kanë shprehur gatishmërinë për vazhdimin e bashkëpunimit në funksion të forcimit të stabilitetit financiar, modernizimit të sektorit dhe avancimit të integrimit evropian të Kosovës, duke respektuar mandatin dhe pavarësinë e Bankës Qendrore./lajmi.net/