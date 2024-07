Kurti: Regjistrimi i popullsisë është një reflektim i përkushtimit tonë për të kuptuar dhe adresuar nevojat e popullatës sonë

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka marrë pjesë sot në publikimin e të dhënave të para të regjistrimit të popullsisë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Me këtë rast, Kurti deklaroi se realizimi i regjistrimit të popullsisë ishte një nga projektet më me prioritet të qeverisë gjatë këtij viti.

“Realizimi i regjistrimit të popullsisë ishte një nga projektet më më prioritet të qeverisë gjatë këtij viti, duke marrë parasysh rëndësinë e të dhënave në kohë si dhe raundin e regjistrimeve globale 2015-2024, ku edhe Kosova do të jetë pjesë e këtij zhvillimi.Ky regjistrim është një reflektim i përkushtimit tonë për të kuptuar dhe adresuar nevojat e popullatës sonë, duke siguruar si shpërndarje të barabartë të burimeve, ashtu edhe për hedhje të bazave për vendimmarrje për të informuar që do të formësojë të ardhmen e Kosovës”, tha Kurti.

Ai theksoi se statistikat e mirëfillta janë si GPS i së ardhmes së vendit tonë.

“Në një mënyrë, statistikat e mirëfillta janë si GPS-i për të ardhmen e vendit tonë. Me të dhëna të sakta, jemi të sigurtë se nuk do ta humbim rrugën dhe do ta gjejmë destinacionin tonë, përndryshe pa to do të përfundojmë duke bërë rrotullime e rrjedhimisht të humbim resurse të vlefshme”, tha Kurti.

I pari i Qeverisë së Kosovës theksoi se nxjerrja e të dhënave të plota dhe të sakta do t’iu mundësojë vendimmarrësve, duke nisur nga niveli lokal e qendror për orientim të politikave dhe shërbimeve më të mira për qytetarët.

“Pa statistika cilësore, edhe vendimet mund të jenë jo cilësore. Statistikat janë një e mirë publike dhe duhet përdorur për marrjen e vendimeve bazuar në dëshmi. Në demokraci, marrja e vendimeve politike duke u bazuar në dëshmi është shumë më rendësi për të ofruar”./Lajmi.net/