Kurti premtoi vetë se do ta rindërtoj Xhaminë e Ibrit, por deputetët e VV-së sot votuan KUNDËR që ajo të përfshihet në buxhetin e këtij viti
Kryeministri Albin Kurti gjatë fushatës kishte dhënë premtime të shumta. Njëra nga to ishte rindërtimi e Xhamisë së Ibrit, që ishte djegur gjatë luftës nga forcat serbe, transmeton lajmi.net. “Xhamia e Ibrit sivjet i bën 250 vjet që nga ndërtimi, por ajo u dogj më 2 maj 1999. Prandaj, në mandatin tonë të ardhshëm do…
Lajme
Kryeministri Albin Kurti gjatë fushatës kishte dhënë premtime të shumta.
Njëra nga to ishte rindërtimi e Xhamisë së Ibrit, që ishte djegur gjatë luftës nga forcat serbe, transmeton lajmi.net.
“Xhamia e Ibrit sivjet i bën 250 vjet që nga ndërtimi, por ajo u dogj më 2 maj 1999. Prandaj, në mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë këtë xhami. Ajo është pjesë e trashëgimisë sonë kulturore. Të gjitha objektet e trashëgimisë kulturore, pa dallim, që janë dëmtuar, do t’i rinovojmë dhe rindërtojmë”, kishte thënë Kurti në hapjen e fushatës në Mitrovicë të Jugut.
Por, sot, pak muaj pas këtij premtimi, Vetëvendosje i ka hëngër fjalët.
Fillimisht, rindërtimi i Xhamisë së Ibrit nuk ishte përfshirë fare në buxhetin e këtij viti. Në leximin e dytë të buxhetit sot, si amandament për ta vendosur në buxhet e propozoi deputeti i PDK-së, Eman Rrahamani.
Por, VV nuk e përkrahi këtë amandament.
21 deputet votuan pro, 51 kundër dhe 6 abstenuan./Lajmi.net/