Kurti premtoi vetë se do ta rindërtoj Xhaminë e Ibrit, por deputetët e VV-së sot votuan KUNDËR që ajo të përfshihet në buxhetin e këtij viti

Kryeministri Albin Kurti gjatë fushatës kishte dhënë premtime të shumta. Njëra nga to ishte rindërtimi e Xhamisë së Ibrit, që ishte djegur gjatë luftës nga forcat serbe, transmeton lajmi.net. “Xhamia e Ibrit sivjet i bën 250 vjet që nga ndërtimi, por ajo u dogj më 2 maj 1999. Prandaj, në mandatin tonë të ardhshëm do…

Lajme

20/02/2026 14:34

Kryeministri Albin Kurti gjatë fushatës kishte dhënë premtime të shumta.

Njëra nga to ishte rindërtimi e Xhamisë së Ibrit, që ishte djegur gjatë luftës nga forcat serbe, transmeton lajmi.net.

“Xhamia e Ibrit sivjet i bën 250 vjet që nga ndërtimi, por ajo u dogj më 2 maj 1999. Prandaj, në mandatin tonë të ardhshëm do ta rindërtojmë këtë xhami. Ajo është pjesë e trashëgimisë sonë kulturore. Të gjitha objektet e trashëgimisë kulturore, pa dallim, që janë dëmtuar, do t’i rinovojmë dhe rindërtojmë”, kishte thënë Kurti në hapjen e fushatës në Mitrovicë të Jugut.

Por, sot, pak muaj pas këtij premtimi, Vetëvendosje i ka hëngër fjalët.

Fillimisht, rindërtimi i Xhamisë së Ibrit nuk ishte përfshirë fare në buxhetin e këtij viti. Në leximin e dytë të buxhetit sot, si amandament për ta vendosur në buxhet e propozoi deputeti i PDK-së, Eman Rrahamani.

Por, VV nuk e përkrahi këtë amandament.

21 deputet votuan pro, 51 kundër dhe 6 abstenuan./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 20, 2026

Kamatë 100% në muaj – Prokuroria e Prizrenit kërkon paraburgim ndaj...

February 20, 2026

Ministria e Mbrojtjes hap konkurs për 320 ushtarë të rinj në FSK

February 20, 2026

Mbledhja e dytë- Krejt vendimet që mori sot Qeveria e Kosovës

February 20, 2026

Veç katër anëtarë të pranishëm, dështon mbledhja e KPK-së

February 20, 2026

Arrestohet gazetari i Deutsche Welle në Turqi: “Përhapje informacioni mashtrues” dhe...

February 20, 2026

​Trump përballet me opsionet e tij për Iranin nga sulmet e...

Lajme të fundit

Kamatë 100% në muaj – Prokuroria e Prizrenit...

Ministria e Mbrojtjes hap konkurs për 320 ushtarë të rinj në FSK

Mbledhja e dytë- Krejt vendimet që mori sot Qeveria e Kosovës

Veç katër anëtarë të pranishëm, dështon mbledhja e KPK-së