Kurti përkujton Smajl Hajdarajn: Mbetet shumë me rëndësi zbardhja e plotë e këtyre vrasjeve – nuk janë krime ordinere, por goditje në jetën politike të Kosovës

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, ka kujtuar sot ish-deputetin dhe veteranin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Smajl Hajdaraj, në 24-vjetorin e vrasjes së tij, duke theksuar se krimet me motive politike kanë dëmtuar rëndë jetën politike dhe procesin e shtetndërtimit në Kosovë.
Kurti ka rikujtuar se Hajdaraj u vra më 17 janar 2002 pranë banesës së tij në Pejë dhe se, edhe pas më shumë se dy dekadash, rasti mbetet i pazbardhur. Ai ka vlerësuar se rrethanat dhe lidhjet e dyshuara me atentate të tjera të asaj periudhe tregojnë për motive politike dhe përpjekje për përçarje në vitet e para pas luftës, transmeton lajmi.net.
Duke folur për jetën dhe veprimtarinë e Hajdarajt, Kurti ka theksuar se ai ishte profesor i matematikës dhe veprimtar politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës, i përjashtuar nga sistemi arsimor nga regjimi serb në vitin 1990. Në vitin 1998, Hajdaraj iu bashkua Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe më pas u emërua komandant i shtabit rajonal për Rugovën.
Pas çlirimit të Kosovës, ai u rikthye në arsim dhe në angazhimin politik, duke u zgjedhur deputet në legjislaturën e parë të Kuvendit të Kosovës pas luftës. Mandati i tij u ndërpre dhunshëm nga atentati ndaj tij.
Kurti ka theksuar se vrasjet e aktivistëve politikë dhe veteranëve të UÇK-së nuk duhet të trajtohen si krime të zakonshme, por si sulme ndaj rendit demokratik dhe të ardhmes së shtetit. Ai ka bërë thirrje për zbardhjen e plotë të këtyre rasteve, në mënyrë që të vendoset drejtësia për viktimat, familjet e tyre dhe për shoqërinë në tërësi.
