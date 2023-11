Kurti për humbjen e Kosovës: Mundemi më shumë se kaq, jemi më të mirë se sonte

Përfaqësuesja e Kosovës i ka mbyllur me humbje kualifikimet për Kampionatin Evropian, duke pësuar nga Bjellorusia.

“Dardanët” u mposhtën 0:1 nga Bjellorusia, në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Antilevskiy realizoi supergol për bjellorusët në minutën e 43-të e që në fund doli të ishte vendimtar për epilogun final të takimit, shkruan lajmi.net.

Pas humbjes shokuese, ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti.

Kurti me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook, ka shkruar se Kosova mundet më shumë, duke u shprehur optimist për të ardhmen.

“Mundemi më shumë se kaq, sepse jemi më të mirë se sonte. Andaj jemi me shpresë e besim për të ardhmen. Kurse mbështetjen do ta keni gjithmonë, pa kushte” – ka shkruar Kurti në rrjetin social.



Kosova me këtë humbje përfundon në pozitën e parafundit (5) me 11 pikë. Bjellorusia ngritet në vendin e katërt me 12 pikë.

Nga vendi i parë në Evropian shkon Rumania me 22 pikë të tubuara, ndërkaq e dyta është Zvicra me 17 të tilla./Lajmi.net/