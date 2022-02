Kurti pas veprimeve të Putinit: I bëjmë thirrje NATO-s dhe BE-së për vigjilencë dhe maturi në Ballkan

Nëpërmjet një postimi në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’, kryeminisatri Kurti ka thënë se i mbështesin plotësisht dënimin e agresionit të Rusisë nga aleancat ndërkombëtare, shkruan lajmi.net.

“Pushtimi rus i Ukrainës është thirrje zgjimi se rruga e autokracisë është lufta dhe shkatërrimi. Ne mbështesim plotësisht #NATO dhe #BE në dënimin e agresionit të Rusisë dhe u bëjmë thirrje për vigjilencë dhe maturi në rajonin WB6 [Ballkanin Perëndimor]”, thuhet në postimin e tij.

“Sytë, veshët, mendimet dhe lutjet tona janë me njerëzit e Ukrainës”, thotë më tej Kurti.

SHBA-ja, Britania e Madhe dhe Kanadaja kanë vendosur sanksione ekonomike ndaj Rusisë, pas sulmeve ndaj Ukrainës. /Lajmi.net/

The Russian invasion of Ukraine is a wake up call that the path of autocracy is war and destruction. We fully support #NATO & #EU in condemning Russia’s aggression and call for vigilance and soberness in the WB6 region.

Our eyes, ears, thoughts and prayers are with people of 🇺🇦.

— Albin Kurti (@albinkurti) February 24, 2022