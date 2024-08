Kurti paralajmëron nënshkrimin e disa marrëveshjeve me BE-në

Kryesuar nga kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, sot u mbajt mbledhja e trembëdhjetë e Komisionit për Planifikim Strategjik, në të cilën u shqyrtuan aplikimet për raundin e radhës të Kornizës Investuese për Ballkanin Perëndimor apo WBIF.

“Korniza Investuese e Ballkanit Perëndimor ka hapur dy thirrje: për raundin 31-të të granteve të asistencës teknike dhe për raundin 10E të granteve investuese. Sot do të miratojmë aplikimet për thirrjen e hapur për grantet e asistencës teknike, që do të shfrytëzohen për të përgatitur dhe ndihmuar zbatimin e investimeve infrastrukturore”, u shpreh kryeministri në fjalën e tij hyrëse.

Njëkohësisht, shtoi se burimi i financimit të projekteve infrastrukturore përmes mekanizmit të WBIF, do të jetë nga Plani i Rritjes dhe aprovimi i thirrjeve në fushat e energjisë, transportit, infrastrukturës digjitale dhe kapitalit njerëzor, do të jetë sipas përmbushjes së reformave të cilat institucionet tona i kanë dakorduar me Komisionin Evropian në kuadër të Agjendës së Reformave për Planin e Rritjes së BE-së.

“Kosova është në proces të finalizimit të procesit të negocimit të agjendës së reformave, proces ky në të cilin jemi ndër shtetet e vetme të rajonit për të mos thënë i vetmi që kemi respektuar të gjitha afatet shumë ambicioze të caktuara nga BE-ja qysh nga fillimi. Në javët në vijim presim që procesi të përmbyllet me nënshkrimin dhe hyrjen në fuqi të marrëveshjeve me BE-në për sa i përket instrumentit të ri si dhe marrëveshjes së veçantë për huadhënie. Pas kësaj pres nga të gjitha institucionet përgjegjëse të mbajnë këtë ritëm të respektimit të afateve në përmbushjen e objektivave, përkatësisht caqeve të përcaktuara në sektorët e tyre.” tha Kurti.

Krahas kryeministrit Kurti, të pranishëm ishin dhe zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi, ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, zëvendësministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Jeton Raka, si dhe anëtarë të kabineteve qeveritare e drejtues të zyrave në kuadër të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive të linjës.