Kurti nga New York-u: Mezi pres të takohem me liderë të huaj

Kurti përmes një postimi në X ka thënë se do të ketë takime me liderë të huaj dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare për të diskutuar mbi progresin e Kosovës.

Mezi pres të takohem me liderë të huaj dhe përfaqësues të organizatave ndërkombëtare për të diskutuar mbi progresin e Kosovës dhe bashkëpunimin politik dhe ekonomik në të ardhmen. Mezi pres të takoj edhe anëtarët e diasporës gjatë këtu, të cilët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë kontribuues të mëdhenj për të ardhmen e vendit tonë”, ka shkruar Kurti.

Touched down in New York early this morning for the UN General Assembly’s annual gathering. I look forward to meeting foreign leaders and representatives of international organizations to discuss Kosova’s progress and political and economic cooperation in the future. I also look… pic.twitter.com/1eiIYCDGHS

