Kurti në veri, pritet hapja e filialit të Administratës Tatimore të Kosovës

08/04/2026 10:40

Kryeministri i vendit, Albin Kurti është duke qëndruar sot në veri të Kosovës.

Kurti tanimë ka arritur bashkë me ekipin e tij si dhe dy ministrat, Elbert Krasniqi, Xhelal Sveçla dhe Lulëzon Jagxhiun.

Kryeministri Kurti bashkë me ministrat dhe kryetarin e Mitrovicës sw jugut, Fton Pecin kanë vizituar fillimisht familjen e Selver Haradinajt, i cili u vra më 2012 në veri të vendit.

Pas kësaj, Kurti arriti në lagjen e tre soliterëve pasi sot aty do të hapet edhe një filial i Administratës Tatimore të Kosovës./Lajmi.net/

