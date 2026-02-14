Kurti në Mynih, merr urime për mandatin e tretë si kryeministër

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u urua për mandatin e tretë si kryeministër gjatë një takimi me administratorin e UNDP, Alexander De Croo, në kuadër të margjinave të edicionit të 62-të të Konferencën ë Sigurisë në Mynih. Ky takim vijon një seri takimesh bilaterale që Kurti ka zhvilluar gjatë konferencës, duke përfshirë edhe takimin me…

Lajme

14/02/2026 13:07

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, u urua për mandatin e tretë si kryeministër gjatë një takimi me administratorin e UNDP, Alexander De Croo, në kuadër të margjinave të edicionit të 62-të të Konferencën ë Sigurisë në Mynih.

Ky takim vijon një seri takimesh bilaterale që Kurti ka zhvilluar gjatë konferencës, duke përfshirë edhe takimin me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenkoviq, i cili e uroi Kurtin për rizgjedhjen e tij dhe theksoi rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve Kosovë–Kroaci dhe bashkëpunimit rajonal.

Gjatë ditës së djeshme, kryeministri Kurti zhvilloi gjithashtu takime me zyrtarë të ndryshëm evropianë dhe ndërkombëtarë, ku në fokus ishin siguria rajonale, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe zhvillimet gjeopolitike në kohën e tanishme.

Takimet e Kurtit në Mynih nënvizojnë përkushtimin e Kosovës për të forcuar lidhjet ndërkombëtare dhe rolin e vendit në promovimin e stabilitetit dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor./rtk

Artikuj të ngjashëm

February 14, 2026

​Overdraftet në rritje, bizneset dhe qytetarët tërheqin mbi 650 milionë euro...

February 14, 2026

Deputetët e Bundestagut urojnë Kurtin, theksohet mbështetja për Kosovën

February 14, 2026

Britania akuzon Kremlinin: Navalny u helmua me toksinë të rrallë bretkose

Lajme të fundit

​Overdraftet në rritje, bizneset dhe qytetarët tërheqin mbi...

Deputetët e Bundestagut urojnë Kurtin, theksohet mbështetja për Kosovën

Britania akuzon Kremlinin: Navalny u helmua me toksinë të rrallë bretkose

“Liria ka Emër”: Presim 200 mijë pjesëmarrës më...