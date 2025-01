Kurti në Mitrovicë përmend Byronë, mërgimtarët i fton të vijnë të votojnë me aeroplan, autobus ose veturë

Në një tubim të mbajtur në Qendrën e Kulturës “Rexhep Mitrovica” në Mitrovicë, kryeministri Albin Kurti u drejtoi një mesazh mërgimtarëve që nuk kanë arritur të regjistrohen për zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025.

“Ata të cilët nuk janë regjistruar, u mbetet metoda e vjetër: me aeroplan, autobus ose veturë,” tha Kurti gjatë fjalimit të tij.

Në këtë tubim, kryeministri përmendi disa nga arritjet e qeverisë së tij gjatë vitit 2024. Kurti theksoi gjithashtu se rritja ekonomike e vendit është arritur pa borxhe të reja.

“Përkundrazi, e kemi zvogëluar,” tha ai.

Duke folur për prioritetet e mandatit të ardhshëm, kryeministri nënvizoi rëndësinë e reformimit të sistemit të drejtësisë dhe miratimin e Byrosë për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme.“Të dashur mitrovicas, deri tash e kanë shty, nuk munden ma. Do të bëhet Byroja. Secili do të tregojë sa ka pasuri. Nuk kemi kurrgjë kundër njerëzve të pasur, veç duhet me na kallxu kah i kanë marrë paret,” tha Kurti, duke shtuar se reforma e Këshillit Prokurorial të Kosovës është po ashtu e domosdoshme.

Projektligji për Byronë për konfiskimin e pasurisë së pajustifikuar u miratua nga Kuvendi më 5 dhjetor 2024, por është dërguar në Gjykatën Kushtetuese nga PDK më 13 dhjetor 2024, së bashku me 12 projektligje të tjera.

Kryeministri foli edhe për situatën në veri të vendit, duke theksuar se atje tashmë është shtrirë ligjshmëria dhe kushtetutshmëria.