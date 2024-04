Kurti në Gjermani, gazetari Martens: Po i tregon arsyet pse Kosova duhet të anëtarësohet në KiE

Gazetari gjerman, Michael Martens, ka publikuar një fotografi të Kurtit nga ky fjalim dhe shtoi se pas kësaj ngjarje ai do të shkojë edhe në Bundestagun gjerman.

“Kryeministri i Kosovës në Berlin sot po flet rreth asaj se pse dhe si vendi i tij po do që t’i bashkohet Këshillit të Europës. Dita filloi me një fjalim në Bertelsmann Stiftung dhe do të përfundojë më vonë në Bundestagun gjerman”.

Kryeministri është duke qëndruar në Gjermani ku dje ka zhvilluar një takim me Ndihmëssekretarin amerikan të Shtetit, James O’Brien, i cili i ka kërkuar progres urgjent në zbatimin e zotimit për Asociacionin.

Kurt atje ka njoftuar edhe për disa takime të tjera, përfshirë edhe ato me mërgatën.

Postimi i plotë:

Kosovos Prime Minister is in Berlin today, talking about why and how his country wants to join the Council of Europe. The day starts with a speech at the Bertelsmann Stiftung and will end at the 🇩🇪 Bundestag later on. More via @faznet. pic.twitter.com/j9HBZzIRfM

— Michael Martens (@Andric1961) April 25, 2024