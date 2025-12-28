Kurti lajmërohet pak para orës 19:00: Dilni e votoni, mos e leni pa dalë- Ju dua
Kreu i Lëvizje Vetëvendosje, Albin Kurti është lajmëruar pak para mbylljes së vendvotimeve përmes një video-mesazhi.
Kurti u ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin për të votuar, e që të shfrytëzojnë të drejtën e votës.
“Dilni e votoni, mos e leni pa dalë për të votuar- Ju dua, dëgjohet duke thënë Kurti, transmeton lajmi.net.
Ai deklaroi se sa më e gjerë pjesëmarrja në zgjedhje, aq më i madh legjitimiteti i institucioneve.
“Janë më pak se dy orë e gjysmë nga koha kur do të mbyllën vendvotimet. Sa më e gjerë pjesëmarrja në zgjedhje aq më i madh legjitimiteti i institucioneve të ardhshme të vendit. Sot është dita kur secili prej nesh mund të jemi përcaktues për katër vitet e ardhshme. Prandaj, dilni dhe votoni, ftoni të gjithë miqtë, familjarët të dalin e të votojnë dhe në këtë mënyrë të bëhen pjesë e demokracisë dhe vendimmarrës.Dil dhe voto. Mos e le pa dalë. Mos e le për moment të fundit.Ju dua.”./Lajmi.net/