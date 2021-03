Kurti: Kosova të bëhet një vend ku mund të jetohet mirë e jo të iket nga dëshpërimi

Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti tha sot se Qeveria e ardhshme e vendit do të punojë për të përmirësuar jetën e qytetarëve, duke prioritizuar drejtësinë dhe duke e lidhur arsimin me punësimin e të rinjve, në mënyrë që Kosova të bëhet një vend me perspektivë ku mund të jetohet mirë e jo prej ku iket nga dëshpërimi.