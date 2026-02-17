Kurti: Kosova po rritet- para 18 vjetëve lindi Pavarësia, por lindi e pjekur sepse shumë breza u sakrifikuan që të jemi të lirë

17/02/2026 08:46

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka uruar 18 vjetorin e Pavarësisë së shtetit.

Me këtë rast, Kurti tha se Kosova po rritet, po rritet edhe numri i njohjeve të shtetësisë e po rritet ekonomia.

Kurti deklaroi se para 18 vjetëve lindi Pavarësia e Kosovës, por lindi e pjekur sepse shumë breza të veprimtarëve kontribuuan dhe sakrifikuan që ne të jemi të lirë, transmeton lajmi.net.

Kurti tha se sot festojmë, por njëkohësisht dhe nderojmë rezistencën paqësore e kryengritjen e armatosur të cilat kulmuan me luftën e drejtë të UÇK-së./Lajmi.net/

