Kurti: Kosova nuk ka problem me serbët lokal, por me Beogradin që nuk u distancua kurrë nga Millosheviq dhe Putin Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është deklaruar sot në Samitin e Ballkanit Perëndimor 2024, të organizuar nga “Economist Impact” në Prishtinë. Ai foli për çështjen e themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Kurti përmendi shumë prej benefiteve që serbët e Kosovës i kanë të garantuara me Kushtetutë dhe ka thënë se Kosova dëshiron…