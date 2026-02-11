Kurti ia “mbyllë derën” Besnik Bislimit, e lë jashtë kabinetit qeveritar
Lajme
Qeveria “Kurti 3” u betua sonte dhe tash do të jetë qeveri fuqiplotë e Republikës së Kosovës.
Kryeministri, Albin Kurti në ekspozenë e tij prezantoi kabinetin qeveritar, ku u vërejtën disa ndryshime dhe mungesa, transmeton lajmi.net.
Njëri nga emrat që mungoi në kabinetin e ri qeveritar është Besnik Bislimi.
Ai ishte zëvendëskryeministër në “Kurti 2”, por tash nuk figuron në asnjë pozitë.
Arsyeja pse është lënë jashtë nuk dihet./lajmi.net/