Kurti i shpreh mirënjohje Francës për angazhimin në dialog Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i uroi mirëseardhje ambasadorit të Francës, Olivier Guérot dhe shprehu gatishmërinë për të mbështetur si marrëdhënien e ngushtë me ambasadën franceze, ashtu edhe bashkëpunimin e ngushtë me Francën, me vullnetin për zgjerim e forcim të mëtejmë. Kështu tha Qeveria e Kosovës në një komunikatë për media, shkruan lajmi.net.…