Kurti e Konjufca ‘zbuten’ para Palmer e Kosnett, kërkojnë koordinim për dialogun

Përmes një postimi në Twitter, Kurti tha se në këtë takim mes tjerash diskutuan për nevojën urgjente të Kosovës për vaksina dhe për dialogun Kosovë-Serbi.

“Sot kam pasur një takim virtual me Zëvendës Ndihmës Sekretarin Amerikan të Shtetit, Matt Palmer dhe ambasadorin Kosnett. Ne diskutuam nevojën urgjente të Kosovës për vaksina, rëndësinë e investimeve të Shteteve të Bashkuara dhe koordinimin midis SHBA dhe BE mbi dialogun”, shkroi Kurti.

Ai tha se Palmer e përgëzoi për fitoren në zgjedhje dhe shprehu mbështetjen e tij.

Radhitja e temave që u diskutuan në këtë takim virtual vë në pah faktin se Kurti ka zbutur qëndrimin e tij karshi dialogut si prioritet të gjashtë ose shtatë siç kishte deklaruar pasi i fitoi zgjedhjet./Lajmi.net/

I had a virtual meeting today with DAS Matt Palmer & Amb. Kosnett. We discussed Kosova’s urgent need for vaccines, importance of 🇺🇸 investments and coordination between US & EU on the dialogue.

Mr. Palmer congratulated us on the landslide victory and expressed his support. pic.twitter.com/8FRMQbbSlu

— Albin Kurti (@albinkurti) March 11, 2021