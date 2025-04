Kurti e Aliu nesër në Istog, vendosin gurthemelin në një projekt të Banimit të Përballueshëm dhe Social Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti bashkë me ministrin në detyrë Infrastrukurës Liburn Aliu, do të vendosin gurthemelin në projektin e Banimit të Përballueshëm dhe Social në Istog. Për këtë ka njoftuar zyra e kryeministrit, duke treguar se gurthemeli do të vendoset në ora 09:00. “Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti…