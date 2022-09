​Kurti: Do të bashkëpunojmë me UNKT për tejkalimin e sfidave Kryeministri Albin Kurti gjatë një takimi me koordinatoren për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara në Kosovë Arnhild Spence, rikonfirmoi gatishmërinë e Qeverisë për të bashkëpunuar ngushtë me UNKT, në tejkalimin e sfidave të përbashkëta, me vullnet të mirë dhe analiza të duhura. Ai shprehu mirënjohje të veçantë për punën e UNKT-së dhe bashkëpunimin me institucionet…