Kurti dënon sulmin brutal të Rusisë ndaj civilëve të pafajshëm në Ukrainë

Ai në një postim në Twitter ka shkruar se populli i Kosovës solidarizohet me popullin e Ukrainës.

“I indinjuar nga sulmi brutal i Rusisë ndaj civilëve të pafajshëm në një shkollë në fshatin Bilohorivka, në Luhansk. Duke i mbijetuar gjenocidit të fundit të shekullit të 20-të dhe menjëherë pas arritjes së çlirimit, populli i Kosovës qëndron në solidaritet me popullin e Ukrainës”, ka shkruar Kurti. /Lajmi.net/

Outraged by Russia’s brutal attack on innocent civilians at a school in the village of Bilohorivka, in Luhansk. Having survived the last genocide of the 20th century and soon after achieved liberation, the people of 🇽🇰 stand in solidarity w/ the people of 🇺🇦.

— Albin Kurti (@albinkurti) May 8, 2022