Kurti: Çdo shtet që mbështet Rusinë në këtë luftë të tmerrshme është bashkëfajtor me të

Kurti, me anë të një postimi në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’, ka thënë se i bashkohet SHBA-së, BE-së dhe aleatëve të tjerë në dënimin e sulmit të Rusisë ndaj civilëve në Ukrainë, shkruan lajmi.net.

“I bashkohem SHBA-së, BE-së dhe aleatëve tanë të tjerë në dënimin e sulmeve brutale të Rusisë në zonat civile në mbarë Ukrainën. Sot, bota demokratike duhet ta thotë njëzëri: Çdo shtet që kërkon bashkëpunim me Rusinë në mes të kësaj lufte të tmerrshme është bashkëpunëtor në pasojat e saj”, ka shkruar Kurti.

I join the U.S., EU, and our other allies in condemning Russia’s brutal strikes on civilian areas across Ukraine. Today, the democratic world must speak with one voice: Any state that seeks cooperation w/ Russia in the midst of this horrific war is complicit in its consequences.

