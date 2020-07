Kur pritet t’u mundësohet qytetarëve tërheqja e parave nga Trusti?

Në qoftë se ky projektligj kalon në Kuvend, do të ketë përfitime dhe lehtësira për bizneset dhe për qytetarët. Tetë ligje është paraparë të ndryshohen përmes tij.

Me ndryshimet e iniciuara nga Ministria e Financave, përmes këtij projektligji qytetarët do të kenë mundësi të tërheqin 10 për qind të kursimeve të tyre pensionale në Trustin e Kosovës.

Lidhur me këtë çështje, Ministria e Financave ishte njoftuar qytetarët se atyre nuk do t’u kompensohej shuma e tërhequr nga Trusti.

“Ministria e Financave njofton qytetarët e Kosovës se Qeveria e Kosovës në kuadër të programit për rimëkëmbjen ekonomike e ka paraparë edhe tërheqjen e 10 për qind të kursimeve nga Trusti i Pensioneve. Mirëpo, qytetarët të cilët bëjnë tërheqjen e 10 për qind nuk do të kompensohen nga Qeveria për shumën e tërhequr”, thuhet në reagimin e MF-së.

Lidhur me këtë, kryeministri i Kosovës, Avdullah Hoti kishte thënë se do të kërkohet ndryshimi i Ligjit për Fondet Pensionale me qëllim që bëhet e mundur një gjë e tillë.