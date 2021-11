Kur do të nisë në Kosovë shërbimi i detyrueshëm ushtarak?

Shefi për Komunikim Strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes, Sefer Isufi, në Click të RTV21 tha se shërbimi i detyrueshëm ushtarak në Kosovë do të fillojë brenda periudhës 4 vjeçare.

Isufi për RTV 21 tregoi se ky proces është akoma në fazën e stadit fillestar.

“Jemi në fazën të kirjimit të projetkti ideor. Ky proces kërkon një analizë dhe vlerësim të thellë shumë dimensional”, tha ndër tjera Isufi.

Për shërbimin e detyrueshëm ushtarak ka folur para dy ditësh edhe ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj, i cili tha se do të bëhet me koordinim me SHBA-në.

“Sa i përket ushtrisë së detyrueshme, unë besoj që kjo është ëndërr e çdo qytetari të Republikës të Kosovës, që ta ketë një ushtri të mirëfilltë. Përkohësisht plani është i hartuar për ushtri profesionale, por ne jemi edhe në koordinim e sipër me partnerë e shtete të tjera, për të parë se në çfarë faza mundet ushtria e detyrueshme të futet në obligim në të ardhmen”, ka thënë ai.