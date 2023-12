​Kupa e Kosovës vazhdon sot me tri ballafaqime Pas ditës së djeshme ku u zhvilluan dhjetë ndeshje, faza 1/16 e Kupës së Kosovës vazhdon sot edhe me tri ballafaqime të tjera. Ulpiana përballet me Vjosën, Prishtina e Re e pret Beharin, kurse klubi i themeluar këtë vit, Suhareka do të ketë punë me Trepçën e Mitrovicës. Të gjitha këto ndeshje nisin nga ora…