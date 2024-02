Kupa e Botës në basketboll: Kosova mposht Irlandën Kombëtarja e Kosovës e ka nisur me fitore raundin e parë parakualifikues për Kupën e Botës 2027. Të përzgjedhurit e Rami Hadar triumfuan sonte ndaj Irlandës, në ndeshjen e parë të kësaj faze. Përballja e luajtur sonte në Pallatin e Rinisë dhe të Sporteve në Prishtinë përfundoi me rezultatin 83:76. Drilon Hajrizi me 20 pikë…