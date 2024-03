Kryeziu optimist se Prishtina do të triumfojë ndaj Trepçës ’89 Nesër do të zhvillohen ndeshjet e para të çerekfinales së Kupës së Kosovës, ndër to edhe përballja mes Prishtinës e Trepçës ’89. Fituesi i kësaj përballje do ta siguronte kualifikimin në gjysmëfinale të kësaj gare. Para ndeshjes së nesërme ka folur edhe sulmuesi i Prishtinës, Leotrim Kryeziu, i cili pret që skuadra e tij ta…