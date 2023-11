Kryeziu: Kur isha fëmijë duke shkuar e duke ardhur prej shkollës më rrahte regjimi

Pleqnari Naser Kryeziu ka folur për vështirësitë që i haste gjatë kohës kur ka qenë në moshë të re.

Ai thotë se rrugës për në shkollë, u rrahte nga regjimi i kohës, transmeton lajmi.net.

“Si thmi i kemi pasë do jamxhika. Atëhere çanta s’ka pasë, jamxhika na marojshin nanat edhe shkojshim në shkollë, në Kijevë e kena pasë. Kah shkojshim na rrehshin shkijet, kah vijshim na rrehshin shkijet. Ka pas shumë në Kijevë. Por u duhke gjithë me ulë krytë e me ikë. Kur shkojshim në shkollë na merrshin kooperativa, me traktor. Kaniher shkojshim në kamë. Rrrugët janë kanë pa asfaltu”, ka thënë Kryeziu për lajmi.net.

Teksa shton se tash krahasuar me disa vite më përpara, më shumë investohet tek fëmijët.

“Thmija tash po rriten për marak. Një thmi tani që s’ja kushton jetën pak me ia plotësu kushtet, për ty çka është? Përpara u kanë ma ndryshe, shumë ma ndryshe”, ka shtuar ai.