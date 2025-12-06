Kryetarit të Dragashit i hapin ‘TikTok’ të rremë, kërkohet hetimi policor

Kryetari i Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se i është hapur një llogari e rremë në rrjetin social “TikTok”, pa dijeninë dhe autorizimin e tij. Përmes një njoftimi në Facebook, Xheladini u shpreh se çdo aktivitet i kryer përmes kësaj llogarie është plotësisht i rremë dhe i pavlefshëm. “Më vjen keq që nuk e kam…

06/12/2025 23:01

Ky është postimi i plotë i tij:

NJOFTIM PËR OPINIONIN PUBLIK

Të nderuar qytetarë,

Dua t’ju informoj se së fundmi qenka hapur një llogari në rrjetin social TikTok me emrin Bexhet Cheladini përtej,pa dijeninë dhe pa autorizimin tim. Dëshiroj të theksoj qartë se çdo aktivitet i kryer përmes kësaj llogarie është plotësisht i rremë dhe i pavlefshëm.

Më vjen keq që nuk e kam zbuluar më herët këtë keqpërdorim të identitetit tim, i cili jo vetëm që mashtron qytetarët, por cenon edhe integritetin dhe personalitetin tim.

Për këtë arsye, kërkoj nga organet kompetente të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme ligjore për identifikimin e personit apo personave përgjegjës dhe mbylljen e menjëhershme të kësaj llogarie të rreme.

Ju falënderoj për mirëkuptimin.

Me respekt,

Bexhet Xheladini

Kryetar i Komunës.

