Kryetari i Listës Serbe kalon në partinë e Vuçiqit: Nuk jam më deputet në Kuvendin e Kosovës

Kryetari i Listës Serbe(LS), Zlatan Elek, pretendon se është anëtar i Partisë Progresive Serbe (SNS) dhe se nuk është më deputet në Kuvendin e Kosovës. Këto deklarata, Elek i bëri gjatë një debati parazgjedhor në televizionin Nova. “Unë nuk jam më deputet në parlamentin e Kosovës”, tha Elek, duke thënë se është anëtar i SNS-së,…

Lajme

11/10/2026 10:02

Kryetari i Listës Serbe(LS), Zlatan Elek, pretendon se është anëtar i Partisë Progresive Serbe (SNS) dhe se nuk është më deputet në Kuvendin e Kosovës.

Këto deklarata, Elek i bëri gjatë një debati parazgjedhor në televizionin Nova.

“Unë nuk jam më deputet në parlamentin e Kosovës”, tha Elek, duke thënë se është anëtar i SNS-së, partisë së presidentit serb Aleksandar Vuçiq, raporton KoSSev.

Artikuj të ngjashëm

October 11, 2026

Policia Ushtarake e FSK-së përfundon kursin për mbrojtje të afërt në...

October 11, 2026

Kamberi: Vuçiqi po e paraqet listën shqiptare si armike për të...

October 11, 2026

Shqipëria dënon sulmin në Arabinë Saudite, Hoxha: Shënjestrimi i civilëve, i...

October 11, 2026

ATK-ja me qasje të re: Hyseni: Më shumë këshillime, më pak...

October 11, 2026

Katër persona humbin jetën nga uragani Isaias në ShBA, mijëra mbesin...

October 10, 2026

Policia sekuestron sasi të substancave narkotike dhe një armë zjarri në...

Lajme të fundit

Policia Ushtarake e FSK-së përfundon kursin për mbrojtje...

Kamberi: Vuçiqi po e paraqet listën shqiptare si...

Shqipëria dënon sulmin në Arabinë Saudite, Hoxha: Shënjestrimi...

ATK-ja me qasje të re: Hyseni: Më shumë...