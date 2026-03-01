Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë nesër në Kosovë, pritet nga Haxhiu
Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Niko Peleshi nesër do të jetë për vziitë zyrtare në Kosovë. Ai do të pritet nga kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu. Takimi do të mbahet në kabinetin e Haxhiut dhe do të filloj nga ora 10. /Lajmi.net/
01/03/2026 21:50
