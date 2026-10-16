Kryesia e Kuvendit mblidhet të hënën, në rend dite tri pika për seancën e radhës

Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mblidhet të hënën, më 19 tetor 2026, për të shqyrtuar tri pika të rendit të ditës që lidhen me seancën plenare të radhës. Sipas planifikimeve, seanca e ardhshme plenare do të nisë me deklarimet jashtë rendit të ditës dhe pyetjet parlamentare, në përputhje me Rregulloren e Kuvendit. Pas…

Lajme

16/10/2026 16:18

Kryesia e Kuvendit Kosovës do mblidhet hënën, 19 tetor 2026, për shqyrtuar tri pika rendit ditës lidhen me seancën plenare radhës.

Sipas planifikimeve, seanca e ardhshme plenare do nisë me deklarimet jashtë rendit ditës dhe pyetjet parlamentare, përputhje me Rregulloren e Kuvendit.

Pas përfundimit kësaj pjese, deputetët pritet shqyrtojnë formimin e Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e katër kandidatëve për anëtarë Bordit Radiotelevizionit Kosovës (RTK).

Po ashtu, rend dite është edhe votimi i propozimit Listës Serbe për emërimin e deputetëve komisionet parlamentare.

dyja këto pika ishin shtyrë seancën plenare mbajtur 15 tetor 2026.

fund mbledhjes, Kryesia e Kuvendit do shqyrtojë edhe propozime dhe kërkesa tjera.

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

Dardan Krasniqi aludon se Faton Peci mund të jetë njëri nga...

October 16, 2026

Ngritet aktakuzë ndaj mërgimtarit që kërkoi pushtaktimin e Haradinajt

October 16, 2026

Inspektorati ndalon punimet në një shtëpi private në Prizren, s’kishte masa...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

Dardan Krasniqi aludon se Faton Peci mund të...

Ngritet aktakuzë ndaj mërgimtarit që kërkoi pushtaktimin e Haradinajt

Inspektorati ndalon punimet në një shtëpi private në...

“Jam me fat që jam gjallë”, Merino kujton sulmin që tronditi Dortmundin