Kryesia e Kuvendit mblidhet nesër, këto janë pikat e rendit të ditës
Kryesia e Kuvendit nesër do të mbaj mbledhje. Ajo do të mbahet nga ora 11:30. Në njoftim thuhet se në këtë mbledhje do të jenë dy pikë të rendit të ditës. Pika e parë do të jetë miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit. Pika e dytë do të jetë shqyrtimi…
Lajme
Kryesia e Kuvendit nesër do të mbaj mbledhje.
Ajo do të mbahet nga ora 11:30.
Në njoftim thuhet se në këtë mbledhje do të jenë dy pikë të rendit të ditës.
Pika e parë do të jetë miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit.
Pika e dytë do të jetë shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.