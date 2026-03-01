Kryesia e Kuvendit mblidhet nesër, këto janë pikat e rendit të ditës

Kryesia e Kuvendit nesër do të mbaj mbledhje. Ajo do të mbahet nga ora 11:30. Në njoftim thuhet se në këtë mbledhje do të jenë dy pikë të rendit të ditës. Pika e parë do të jetë miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit. Pika e dytë do të jetë shqyrtimi…

Lajme

01/03/2026 22:59

Kryesia e Kuvendit nesër do të mbaj mbledhje.

Ajo do të mbahet nga ora 11:30.

Në njoftim thuhet se në këtë mbledhje do të jenë dy pikë të rendit të ditës.

Pika e parë do të jetë miratimi i procesverbali të mbledhjes së mëparshme të Kryesisë së Kuvendit.

Pika e dytë do të jetë shqyrtimi i propozimeve dhe i kërkesave.

