Kryeministri Kurti udhëton në Paris, takohet me Emmanuel Macron
Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka udhëtuar sot për një vizitë zyrtare në Francë. Kurti do të takohet me këtë rast me presidentin francez, Emmanuel Macron. Nga Zyra e Kryeministri nuk janë dhënë detaje shtesë në lidhje me çështjen që mund të diskutohen në takimin e dyshes. “Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar…
“Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar sot për vizitë zyrtare në Francë. Gjatë ditës, kryeministri Kurti pritet të ketë takim dhe drekë pune me presidentin e Francës, Emmanuel Macron”./Lajmi.net/