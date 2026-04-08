Kryeministri Kurti takoi drejtoren e NATO-s për Operacione, FSK po përgatitet për misionin në Gaza

08/04/2026 17:56

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, priti në një takim drejtoren e NATO-s për Operacione, Charlotte Hallengren.

“Kryeministri Kurti shprehu falënderime për angazhimin e NATO-së për paqen, sigurinë dhe stabilitetin, si dhe për rolin e rëndësishëm të Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s (NALT) për Ministrinë e Mbrojtjes si organ kyç ndërlidhës dhe këshillues i aleancës veri-atlantike në Republikën e Kosovës.

Në kuadër të thellimit të bashkëpunimit, kryeministri Kurti foli për mundësitë që pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës të ndjekin trajnime ushtarake edukuese dhe profesionale në institucionet e NATO-s. E po ashtu, për rritjen e kapaciteteve të FSK-së në përputhje me standardet e aleancës veri-atlantike.

Kryeministri Kurti tha se Forca e Sigurisë së Kosovës ka demonstruar performancë të lartë në misionet ndërkombëtare, përfshirë bashkëzbarkimet në Kuvajt, Belize dhe Ishujt Falkland, si dhe misionin në Turqi. Ndërsa, shtoi se aktualisht është duke u përgatitur për misionin në Gaza, si pjesë e Forcës Ndërkombëtare Stabilizuese. Ndërsa, përmendi edhe trajnimet për personelin ukrainas për deminim dhe misione të kërkim-shpëtimit.

Ai theksoi se Kosova është e përcaktuar, angazhuar dhe e përkushtuar në rrugën e saj për integrim në NATO.

Drejtorja e NATO-s për Operacione, Hallengren, ndërkaq, e falënderoi kryeministrin Kurti për bashkëpunimin dhe bashkërendimin e ngushtë. Ndërsa, vlerësoi lartë vendimin për angazhimin e FSK-së në misionin stabilizues në Gaza”, thuhet në njoftimin e Zyrës së Kryeministrit./kp

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Kushtetuesja merr vendimin për Ilir Metën

April 8, 2026

Reagon Selmanaj: Ndryshimi i logos së Presidencës, i papranushëm të hiqet...

April 8, 2026

Mbi 2100 kosovarë u bënë zviceranë më 2025, të katërtit nga...

April 8, 2026

Ministri izraelit i Mbrojtjes: Radha e udhëheqësit të Hezbollahut do të...

April 8, 2026

Libani thotë se ka “qindra të vrarë e të plagosur” nga sulmet e Izraelit

April 8, 2026

Trump sugjeron një “sipërmarrje të përbashkët” me Iranin për Ngushticën e...

Lajme të fundit

Nga Barcelona te Borussia Dortmund, të gjithë të...

Kushtetuesja merr vendimin për Ilir Metën

Reagon Selmanaj: Ndryshimi i logos së Presidencës, i...

Mbi 2100 kosovarë u bënë zviceranë më 2025,...