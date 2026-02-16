Kryeministri Kurti pret me ceremoni zyrtare kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do ta presë sot në takim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama.
Kurti do ta presë Ramën me ceremoni zyrtare.
Ngjarja nis në ora 15:00, në oborrin e objektit të Qeverisë së Kosovës.
Kjo vizitë zyrtare e Ramës vie pas formimit të institucioneve të Kosovës javën që shkoi, si dhe një ditë para shënimit të 18 të përvjetorit të Pavarësisë së Kosovës./Lajmi.net/