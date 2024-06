Kryediplomati shqiptar: Me Ballkanin Perëndimor BE-ja do të jetë më e fortë

Hasani shkori në “X” se “zgjerimi i BE-së është i një rëndësie kritike dhe i dobishëm për të gjithë të përfshirët”.

“Me Ballkanin Perëndimor, BE-ja do të jetë më e sigurt, më e fortë dhe më konkurruese”, shkroi ai.

Today at the Foreign Affairs Council in Luxembourg 🇱🇺, I reaffirmed once more Albania’s full alignment with the #EU foreign and security policies.

Highlighted that #EUenlargement is of critical importance and beneficial to all involved. With the Western Balkans, the EU will be… pic.twitter.com/FSxkWckcqc

