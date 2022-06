Ai aktualisht ka nisur takimin me presidenten e vendit, Vjosa Osmani.

Pas këtij takimi, pritet që me fillim nga ora 12:00, kryediplomati austriak do të mbajë konferencë për media bashkë me ministren e Punëve të Jashtme të Kosovës, Donika Gërvalla.

Përpos kësaj, ministri Schallnberg do të takojë edhe kryeministrin Albin Kurti./Lajmi.net/