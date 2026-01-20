Krusita futet në Big Brother VIP Albania 5, interpreton hitin e saj “Akull” në studio
Këngëtarja Krusita është zyrtarisht banorja më e re e Big Brother VIP Albania 5, duke u bërë pjesë e spektaklit më të ndjekur në vend dhe duke sjellë menjëherë energji të reja në shtëpi.
Hyrja e saj u shoqërua me shumë interes nga publiku, i cili e priti me entuziazëm pjesëmarrjen e artistes në këtë format.
Para se të hynte në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, Krusita surprizoi publikun me një performancë në studio, ku interpretoi baladën e saj hit “Akull”.
Kënga, e cila është një nga projektet më të pëlqyera të saj, krijoi një atmosferë emocionale dhe shërbeu si një prezantim i veçantë për rrugëtimin që ajo pritet të nisë brenda shtëpisë.
Me hyrjen e saj në lojë, pritet që dinamika mes banorëve të ndryshojë ndjeshëm. Personaliteti i saj artistik, përvoja në skenë dhe ekspozimi publik janë elemente që mund të ndikojnë në marrëdhëniet dhe balancat brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.
Pjesëmarrja e Krusitës shihet si një shtesë e fortë për këtë edicion të Big Brother VIP Albania 5, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të pozicionohet ajo mes banorëve dhe çfarë roli do të luajë në zhvillimet e ardhshme të spektaklit.