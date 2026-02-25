KRM “Pastrimi” reagon në lidhje me videon e kamionetës në gjendje të rëndë teknik: Ishte gjashtë muaj më parë

Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi” ka reaguar në lidhje me një video  të publikuar ku punëtorët e kësaj kompanie, janë parë në një kamionetë me gomë të shpërthyer teksa mbledhin mbeturinat. Ata kanë thënë se kjo video është xhiruar gjashtë muaj më parë, shkruan lajmi.net. „Kamioneta në video shihet se ka njërën gomë të shpërthyer,…

Lajme

25/02/2026 16:19

Kompania Rajonale e Mbeturinave “Pastrimi” ka reaguar në lidhje me një video  të publikuar ku punëtorët e kësaj kompanie, janë parë në një kamionetë me gomë të shpërthyer teksa mbledhin mbeturinat.

Ata kanë thënë se kjo video është xhiruar gjashtë muaj më parë, shkruan lajmi.net.

„Kamioneta në video shihet se ka njërën gomë të shpërthyer, ngjarje e cila ka ndodhë në terren. Ne menjëherë kemi intervenuar dhe e kemi vendosë gomën e re. Ndërsa, KRM “Pastrimi” përdor kësi pajisje për të bërë të mundur largimin e mbeturinave inerte e vëllimore në terren, atyre të vogla“, thuhet në reagim. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

February 25, 2026

Dy klinika në QKUK lirojnë nga tarifa tre euro pacientët

February 25, 2026

37-vjeçari nga Ferizaj prangoset pas urdhrit të gjykatës

February 25, 2026

Rreth 1 milion eurot e kapura në kufi, kërkohet paraburgim për...

February 25, 2026

Murat Jashari: Nuk kam ambicie për President – Familja Jashari iu...

February 25, 2026

Orbán vendos trupa për të mbrojtur objektet energjetike hungareze nga sulmet...

February 25, 2026

Zvicra do të paguajë nga 50 mijë franga për secilën viktimë...

Lajme të fundit

Dy klinika në QKUK lirojnë nga tarifa tre euro pacientët

37-vjeçari nga Ferizaj prangoset pas urdhrit të gjykatës

Brikena-Mateos për takimin me nënën: Nuk doja të të prishja

Rreth 1 milion eurot e kapura në kufi,...