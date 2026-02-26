Krimet e Epsten-it, Hillary Clinton paraqitet në Dhomën e Përfaqësuesve, çfarë pritet sot
Hillary Clinton do të paraqitet të enjten para një paneli të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së që po heton krimet e abuzuesit të ndjerë Jeffrey Epstein.
Ish-sekretarja demokrate e Shtetit së bashku me bashkëshortin e saj, ish-presidentin Bill Clinton, ranë dakord së fundmi të dëshmojnë para Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve.
Të dy më parë i kishin rezistuar kërkesave për t’u paraqitur, duke i përshkruar ato si të motivuara politikisht. Marrëveshja e tyre për të dëshmuar shmangu procedurat e mundshme për shpërfillje të Kongresit kundër tyre.
Hillary Clinton ka thënë se nuk kujton të jetë takuar ose të ketë folur me Epstein. Burri i saj, i cili e njihte Epstein, ka mohuar çdo shkelje ose dijeni për krimet e Epstein.
Bill Clinton ka thënë gjithashtu se i ka ndërprerë lidhjet me Epstein dy dekada më parë dhe ka shprehur keqardhje që ka qenë ndonjëherë i lidhur me financierin, i cili vdiq në vitin 2019.
Ai pritet të japë dëshminë e tij të premten, transmeton a2cnn.
akuzuar më parë udhëheqësin republikan të panelit, James Comer, për “politikë partiake” në trajtimin e hetimit. Ata i përshkruan thirrjet ligjore si “asgjë më shumë se një dredhi për të turpëruar rivalët politikë, me udhëzim të Presidenti Trump”.