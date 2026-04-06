Krim i rëndë në Austri, raportohet se burri kosovar ka vrarë ish gruan e tij
Një krim i rëndë ka tronditur Austrinë, ku një grua 38-vjeçare është gjetur e pajetë në oborrin e një shtëpie, me lëndime të rënda në kokë.
Sipas raportimeve, viktima ishte shtetase serbo-kosovare, ndërsa i dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj, nga i cili ajo jetonte e ndarë, transmeton albinfo.at.
Sipas mediave austriake, burri ishte austriak, me rrënjë nga Kosova.
Ngjarja ka ndodhur të dielën rreth orës 18:30 në Sooß, Komuna Baden, në Austri.
Policia ka reaguar shpejt dhe ka arrestuar të dyshuarin, i cili tashmë ndodhet në paraburgim.
Sipas informacioneve të para nga mediat austriake, dyshohet se arma e krimit ka qenë një kaçavidë, me të cilën viktima është goditur për vdekje.
Gruaja ishte nënë e katër fëmijëve, derisa burri 47 vjeç.
Hetimet janë në vazhdim dhe autoritetet pritet të publikojnë detaje të reja në orët në vijim.