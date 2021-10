Krasniqi viziton Idrizin në Vushtrri: Rikthimi i PDK-së, shpresë për qytetarët që duan qeverisje zhvillimore

Krasniqi ka thënë se rikthimi i PDK-së në Vushtrri është shpresë për qytetarët që duan qeverisje zhvillimore e të përgjegjshme, shkruan lajmi.net.

Krasniqi shkruan se Vushtrria e PDK-ja kanë qenë gjithmonë bashkë, ndërsa shprehet se Ferit Idrizi dhe qytetarët e Vushtrrisë do të bashkëqeverisin.

“Rikthimi ynë në Vushtrri është shpresë për qytetarët e kësaj komune, që duan një qeverisje zhvillimore e transformuese, të përgjegjshme e gjithëpërfshirëse, atë që Ferit Idrizi e ka për mision t’ua ofrojë. Vushtrria dhe PDK-ja kanë qenë bashkë gjithmonë, e Feriti dhe qytetarët e Vushtrrisë do të bashkëqeverisin, për ta çliruar potencialin shumë dimensional të kësaj komune, për të gjithë e në dobi të të gjithëve pa dallim. Feriti ka besim në qytetarët e Vushtrrisë dhe së bashku me ta do ta përmbyllë balotazhin me fitore, për Vushtrrinë dhe të ardhmen e qytetarëve të saj. Thellësisht mirënjohës ndaj të gjithë Vushtrriasve, për kulturën e lartë politike dhe për besimin në Partinë Demokratike të Kosovës.”, shkruan Krasniqi.

PDK ka dalë e para në Vushtrri ndaj LDK-së dhe gara do të zhvillohet në balotazh mes këtyre dy subjekteve. /Lajmi.net/